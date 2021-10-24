2021/10/24 | 22:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. دعوات لتنشيط تأشيرات السفر السياحية مع الجانب الإيراني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8CcbKdKsFBE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. دعوات لتنشيط تأشيرات السفر السياحية مع الجانب الإيراني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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