2021/10/24 | 22:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8CcbKdKsFBE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. دعوات لتنشيط تأشيرات السفر السياحية مع الجانب الإيراني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. دعوات لتنشيط تأشيرات السفر السياحية مع الجانب الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).