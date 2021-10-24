2021/10/24 | 22:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J0r4dEZRgfg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احزاب الولاء المعترضين تخسر دعم السياسيين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احزاب الولاء المعترضين تخسر دعم السياسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).