العراق يحصد البرونزية في بطولة العرب للسباحة

2021/10/24 | 22:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمارحصد السباح محمد عصام صادق، اليوم الأحد، المدالية البرونزية في بطولة العرب للسباحة.وقال رئيس اتحاد السباحة خالد كبيان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللاعب محمد عصام صادق حصد المدالية البرونزية في بطولة العرب للسباحة"، لافتا الى أن "اللاعب حصل على المرتبة الثالثة في المجرى القصير 25م ".وأضاف، أن "اللاعب محمد عصام صادق من فئة المتقدمين"، مبينا أن "البطولة حضرها رئيس الاتحاد الدولي والاتحاد العربي".

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