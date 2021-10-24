إصابة ضابط في الشرطة بإطلاق ناري أثناء عملية القاء قبض على متهمين ببغداد

2021/10/24 | 22:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصيب ضابط في الشرطة، الأحد، بإطلاق نار أثناء محاولته ضمن قوة أمنية، إيقاف عجلة مسروقة في منطقة الحسينية ببغداد.وأفاد مصدر محلي، بأن “ضابطاً تعرض لإطلاق نار أثناء محاولته ضمن قوة أمنية، إيقاف عجلة مسروقة”.وأضاف، أن “شخصاً قام بتسليب سيارة إيرانية الصنع، في منطقة الحسينية، الأمر الذي دفع صاحب العجلة إلى …

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