وارسو وجهة الروس الراغبين في تأشيرة هجرة للولايات المتحدة

2021/10/24 | 22:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعين على الروس الراغبين في الحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة التوجه إلى السفارة الأميركية في وارسو، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأحد، وعزت ذلك إلى قيود تفرضها موسكو.

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