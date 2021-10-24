2021/10/24 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المشاريع في مصافي الشمال، اليوم الأحد، المباشرة بتأهيل مصافي أربع محافظات. وقال مدير عام الهيئة، عطا عليوي حسين للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “ملاكات الهيئة باشرت بتنفيذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة المشاريع تعلن المباشرة بتأهيل مصافي 4 محافظات المركز الخبري الوطني.

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