2021/10/24 | 22:15 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور عراقي.. هواوي تعلن استحواذها 70% من الحصة السوقية لمرافق مراكز البيانات في الشرق الأوسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/24 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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