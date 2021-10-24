أول تعليق من أنشيلوتي بعد الفوز بكلاسيكو الأرض

2021/10/24 | 22:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الأحد، أن فريقه أدى مباراه عملية وذكية مع برشلونة اليوم.وانتصر الميريغني بهدفين لهدف في “كلاسيكو” الأرض الذي احتضنه اليوم الأحد ملعب كامب نو، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وعقد الإيطالي مؤتمراً صحافياً بعد المباراة قال فيه: “قدمنا أداءً جيداً على المستوى الدفاعي، وتمتعنا بفعالية في الهجمة المرتدة، هذا الفريق (ريال مدريد) يمتلك الجودة، وعلينا الاستمتاع به”.ويرى أنشيلوتي أن ريال مدريد لعب “ضد فريق كبير قدم مباراة كبيرة” وأنه صعّب عليهم الأمور وجعلهم “يعانون”.وأشار مدرب “الميرينغي” إلى أنه يمتلك فريقا قادراً على “منافسة أي فريق في أوروبا لأنه فريق متماسك”.ويُعد هذا أول انتصار يحققه أنشيلوتي في ملعب كامب نو طوال مسيرته كمدرب، لذا عبر عن سعادته بهذا الأمر، حيث قال: “أنا سعيد للغاية بتحقيق الانتصار لأن “الكلاسيكو” أهم مباراة وانتصرنا في كامب نو، لكن لسوء الحظ هي ثلاث نقاط فقط”.وطمأن أنشيلوتي جمهور ريال مدريد بشأن حالة حارس مرماه تيبو كورتوا، وفي هذا السياق قال: “عانى من آلام، لكن يبدو أن الأمر ليس خطيرا وسيكون بخير”.وأثنى أنشيلوتي على الأداء الجيد الذي يقدمه فينيسيوس جونيور ورودريغو جويس، وأضاف: “إنهما يقومان بعمل جيد على المستويين الدفاعي والهجومي، لكن الفريق بأكمله يلعب بصورة جيدة، وهذا أمر جيد”.

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