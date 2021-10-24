توجيه من الصدر الى تياره: 2021 هو 'عام الإصلاح' وهذا شعارنا المركزي

2021/10/24 | 22:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأكدت الهيئة السياسية للتيار الصدري، في وقت سابق اليوم الاحد، ان الحكومة القادمة ستقدم الخدمات للمواطنين، فيما أشارت إلى ان الفساد آفة ولايمكن تقديم شيء دون القضاء عليها.وقال المكتب الإعلامي للهيئة في بيان، إن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي استقبل اليوم السفير الالماني في بغداد مارتن ييغير"، مبينا أنه "تم بحث عدد من القضايا على الساحة العراقية ونتائج الانتخابات الاخيرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول الجاري".

وأضاف البيان، ان الربيعي "أكد السعي على أن يكون العراق عامل جذب للاستثمار بالتعاون مع شركات عالمية رصينة تعمل على إعادة بناء البنى التحتية للبلاد وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن".

وتابع، ان "الحكومة القادمة هي حكومة تنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين"، لافتا إلى إن "البرنامج الحكومي يحتاج الى عمود فقري يستند عليه وهو محاربة الفساد وبدونه لا يمكن إصلاح الدولة وبناء المؤسسات"، واصفا "الفساد بالآفة التي تلتهم كل مايمكن إنتاجه"، منوها إلى أنه "لايمكن تقديم شيء دون القضاء عليها".

من جهته أعرب السفير الألماني مارتن ييغير عن "اعجابه بالتغريدة الاخيرة لسماحة القائد السيد مقتدى الصدر والتي تحدثت عن علاقات حسن الجوار، معتبرا ذلك خريطة عمل وضرورة يجب ان يعلمها كل شخص ويعمل بها".

وأشار ييغير، إلى ان "دولته ستتعامل مع كل حكومة يتم اختيارها عبر الاطر الدستوري"، موضحا إن "ألمانيا دعمت العراق سابقا بـ ٣.٥ مليار يورو وهي بصدد دعمه في المرحلة المقبلة بـ ٣٠٠ مليون يورو".

واكمل، ان "الانتخابات كانت جيدة جدا وجرت بكل شفافية واثبتم ان لديكم ستراتيجية في التفكير والعمل، حيث لم يكن هناك حزب مثلكم يملك هذا الذكاء ليحصل على هذا العدد من المقاعد".

وعبر السفير الألماني عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة لحفاوة الاستقبال، داعيا إلى أن تستمر هذه اللقاءات مستقبلا، وفقا للبيان.

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