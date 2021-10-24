هل يمكن تمديد فترة النظر بالطعون؟.. المفوضية تجيب

2021/10/24 | 22:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مفوضية الانتخابات، الاحد، امكانية تمديد السقف الزمني للنظر بالطعون، مشيرة إلى ان هذا الأمر قد يؤخر المصادقة على النتائج النهائية.

وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان، في تصريح صحفي تابعه NRT عربية اليوم، (24 تشرين الاول 2021)، إن "المفوضية تواصل تدقيق الطعون وتتعامل معها بمختلف أشكالها من قبل قسم الشكاوى والطعون الانتخابية وهو يحيلها لمجلس المفوضين الذي بدوره يصدر القرار المناسب ومن ثم يمكن إحالة القرار للهيئة القضائية في المفوضية".

وأضاف سلمان، ان "المفوضية راعت كل الطلبات وفق السياقات القانونية وحسمت معظم الطعون المقدمة إليها وستحسم ما تبقى خلال هذا الأسبوع"، مشددا على أن "النظر بالطعون تم فيه توخي الدقة وبعضها يستلزم إجراءات قد تطول والمفوضية وقفت بمسافة واحدة من جميع مقدمي الطعون".

وتابع، ان "السقف الزمني للنظر بالطعون عشرة أيام لكن يمكن تمديد هذه المدة في حال الحاجة لذلك والأمر قد يؤخر المصادقة على النتائج النهائية" لافتا إلى أنه "يجب أن لا يكون هناك تسرع بإصدار القرارات على حساب الدقة، وعد وفرز المحطات يحتاج لجوانب أمنية لنقل الصناديق وحجرها ودعوة المراقبين والمرشحين لمراقبة العملية".

وبخصوص عدد الطعون التي قررت المفوضية شمولها بعملية العد والفرز اليدوي ذكر سلمان: "حتى الآن شملت أكثر من 400 محطة انتخابية بإعادة الفرز اليدوي، والعملية قد تستغرق من يومين إلى 3 أيام لاتمام عملية الفرز"، منوها بان "عدد المحطات المعاد فرز أصواتها قد يزداد مع استمرار عملية النظر بالطعون".

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