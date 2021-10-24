رسميا.. إقامة مباراتي منتخبنا مع سوريا و كوريا الجنوبية في قطر

2021/10/24 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، عن تحديد قطر لإقامة مباراتي منتخبنا الوطني مع المنتخب السوري والمنتخب الكوري.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد احمد الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مباراتي منتخبنا بتصفيات كأس العالم في قطر 2022 ستكون في الدوحة".

وعزا الموسوي الامر الى "عدم انعقاد تنفيذية الفيفا قبل موعد المباراتين المقبلتين امام سوريا و كوريا الجنوبية منتصف الشهر المقبل".

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