محافظ البصرة يعفي مدير بلدية ام قصر ويكلف اخر بإدارتها (وثيقة)

2021/10/24 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاحد، امرا بإعفاء مدير بلدية ام قصر وكلف اخر بمهام مديرية البلدية.

وذكر المحافظ في وثيقة صادرة عنه حصلت عليها (بغداد اليوم): "لمقتضيات مصلحة العمل واستنادا للصلاحيات المخولة الينا تقرر اعفاء وسام صالح يوسف من مهام مديرية بلدية ام قصر وتكليفه بمهام معاون مدير بلدية الزبير".

وأضاف انه "يكلف رضا نعمة منصور بمهام مدير بلدية ام قصر ".

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