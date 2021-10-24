التعادل يحكم قمة روما ونابولي في ليلة طرد مورينيو

2021/10/24 | 22:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ انتهت مباراة روما ونابولي التي احتضنها اليوم الأحد ملعب (الأوليمبيكو)، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، بالتعادل السلبي .وشهدت المباراة ندية كبيرة من جانب أصحاب الأرض، حيث أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، في الدقيقة 81، إلى جانب 3 بطاقات صفراء أخرى للاعبين.واستطاع نابولي تحقيق 8 انتصارات في الجولات الثماني الماضية، لكنه أخفق في مواصلة هذه السلسلة وتعادل مع روما.ورغم ذلك، لا يزال فريق نابولي في صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد 25 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن الوصيف ميلان.على الجانب الآخر، رفع فريق روما رصيده إلى النقطة 16 محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب./انتهى9

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