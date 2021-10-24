إصابة نقيب بإطلاق ناري أثناء عملية القاء قبض على متهمين في بغداد

2021/10/24 | 22:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصيب ضابط في الشرطة، الأحد، بإطلاق نار أثناء محاولته ضمن قوة أمنية، إيقاف عجلة مسروقة في منطقة الحسينية ببغداد.

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وأفاد مصدر محلي لـ"ناس"، (24 تشرين الأول 2021)، بأن "ضابطاً تعرض لإطلاق نار أثناء محاولته ضمن قوة أمنية، إيقاف عجلة مسروقة".

وأضاف، أن "شخصاً قام بتسليب سيارة إيرانية الصنع، في منطقة الحسينية، الأمر الذي دفع صاحب العجلة إلى التوجه والإبلاغ عن الحادث في مكتب مكافحة إجرام الزهور".

وأوضح أن "قوة أمنية من المكتب فرضت طوقاً أمنياً في المنطقة في محاولة لضبط العجلة وسارقيها، وتم العثور عليها، وعند محاولة إيقافها فتح من فيها النار على القوة الأمنية ما أدى إلى إصابة ضابط برتبة نقيب".

وتابع، أنه "تم إلقاء القبض على أحد سارقي العجلة، فيما لاذ الآخر بالفرار، وتمت إعادة العجلة إلى صاحبها".

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