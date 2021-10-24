زوج عاملة إغاثة بريطانية يضرب عن الطعام للمرة الثانية في محاولة لإطلاق إيران سراحها

2021/10/24 | 22:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ريتشارد راتكليف، زوج عاملة الإغاثة البريطانية-الإيرانية المسجونة، نازانين زاغاري راتكليف، إضرابه الثاني عن الطعام للضغط على حكومة المملكة المتحدة للتحرك لتأمين حرية زوجته.

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