بيان من القوى المعترضة على نتائج الانتخابات يطالب بالنظر في جميع الطعون المقدمة

2021/10/24 | 22:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات، اليوم الاحد، بيانا حول نتائج الاقتراع، فيما طالبت بالنظر في جميع الطعون المقدمة لها واجراء العد والفرز اليدوي الشامل ولجميع المحطات وبشفافية.وذكرت في بيان، ان “القوى الوطنية المعترضة اجتمعت على نتائج الانتخابات وناقشت الاحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير فيما اعلن من نتائج وما ادى […]

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