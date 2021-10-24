2021/10/24 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تستنفر جهودها إستعداداً لأي موجة وبائية بغداد – رحيم الشمري كشفت وزارة الصحة عن استنفار جهودها لمواجهة الموجة الوبائية الجديدة لكورونا التي ظهرت بوادرها في عدد من الدول بينها روسيا.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح متلفز تابعته (الزمان) امس ان (حدوث موجة رابعة ،أمرا بديهيا وحتميا مع استمرار […]

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