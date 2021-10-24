2021/10/24 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني والسفير الكندي يبحثان دعم قوات البيشمركة اربيل – فريد حسن بحث رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ، مع السفير الكندي لدى بغداد أولريك شانون ، توطيد علاقات التعاون ودعم قوات البيشمركة في التصدي لتهديدات داعش.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل في اربيل ، شانون بعد انتهاء عمله في […]

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