2021/10/24 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تحدّد آلية إضافة 10 درجات لطلبة الصفوف غير المنتهية بغداد- ساري تحسين حددت وزارة التربية، آلية قرار إضافة عشرة درجات لطلبة الصفوف غير المنتهية ضمن العام الدراسي الماضي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هيئة الرأي في الوزارة قررت إضافة 10 درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية الممتحنين في الدور […]

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