العراق يحصد وسامًا برونزيًا في البطولة العربية للسباحة

2021/10/24 | 22:49 - المصدر: الترا عراق

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حصد السباح العراقيّ محمد عصام صادق، الأحد، الميدالية البرونزية في بطولة العرب للسباحة.

وقال رئيس اتحاد السباحة خالد كبيان في تصريح، 24 تشرين الأول/أكتوبر، إنّ "اللاعب محمد عصام صادق حصد الميدالية البرونزية في بطولة العرب للسباحة".

وأضاف كبيان، أنّ "اللاعب حصل على المرتبة الثالثة في المجرى القصير (25 مترًا)"، مبينًا أنّ "اللاعب محمد عصام صادق يعد من فئة المتقدمين".

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