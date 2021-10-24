بدء تأهيل مصافي للنفط في 4 محافظات عراقية

2021/10/24 | 22:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت هيئة المشاريع في مصافي الشمال بالعراق، اليوم الأحد، المباشرة بتأهيل مصافي أربع محافظات.وقال مدير عام الهيئة، عطا عليوي حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ملاكات الهيئة باشرت بتنفيذ عمليات إعمار مجمع التصفية في بيجي، بالإضافة …

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