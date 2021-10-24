مؤسس “تويتر” يحذر من أزمة عالمية وشيكة

2021/10/24 | 22:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك مؤسس “تويتر” وشركة الخدمات المالية الأمريكية “سكوير”، جاك دورسي، في الحديث الدائر حول مشكلة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة والعالم أجمع، قائلا إن “الأمور ستزداد سوءا إلى حد كبير”.وكتب دورسي عبر “تويتر “التضخم المفرط سيغير كل شيء.



إنه يحدث”، مضيفا أنه سيكون في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم”.التضخم المفرط هو ارتفاع أسعار السلع بوتيرة هائلة والتي قد يكون لها تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية للأموال.وتأتي التغريدة تزامنا مع ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك بالقرب من أعلى مستوى له في 30 عاما في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد القلق من أن المشكلة قد تكون أسوأ مما توقعه صانعو السياسة.وفي يوم الجمعة، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن ضغوط التضخم “من المرجح أن تستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق”، مشيرًا إلى أنها قد تستمر “حتى العام المقبل”.وأضاف رئيس البنك المركزي أنه يتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي قريبا في التراجع عن الإجراءات غير العادية التي قدمها لمساعدة الاقتصاد التي يقول النقاد إنها أدت إلى زيادة التضخم، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”.بالإضافة إلى الإشراف على منصة تواصل اجتماعي فيها 206 ملايين مستخدم نشط يوميا، يعد دورسي من أشد المدافعين عن بيتكوين.وقالت “سكوير”، وهي منصة لمعالجة معاملات بطاقات الخصم والائتمان، إنها تبحث في تعدين العملة المشفرة.وفي وقت سابق من هذا الشهر، نصح صندوق النقد الدولي البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا بضرورة الاستعداد لتشديد السياسة النقدية في حالة خروج التضخم عن السيطرة.

التالي

منذ 4 ساعات

معلومة جديدة حول حجم الدماغ البشري

منذ 5 ساعات

وفيات كورونا في العالم تقارب الـ 5 ملايين

منذ 9 ساعات

العراق يدعو الشركات الإيطالية لتقديم الدعم والمساهمة بمشروع تطوير مدينة أور الأثرية

منذ يوم واحد

دراسة تزف نبأ ساراً بشأن التطعيم ضد كورونا

منذ يوم واحد

الكشف عن تفاصيل بيع تمثالين أصليين لـ”أبو الهول” في مزاد بريطاني (صورة)

منذ يوم واحد

ثوران بركان جبل إتنا على جزيرة صقلية الإيطالية مجددا

منذ يوم واحد

الكشف عن أهم استخدامات بلازما الدم والحالات الممنوعة من التبرع بها

منذ يوم واحد

طفل مصري يحقق حلم والدته بالحصول على شقة

منذ يوم واحد

فاكهة تحرق دهون الجسم “الخطرة” عند تناولها بانتظام

منذ يومين

“علاج” يعزز صحة الدماغ بعد ساعتين من تناوله

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسس “تويتر” يحذر من أزمة عالمية وشيكة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسس “تويتر” يحذر من أزمة عالمية وشيكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).