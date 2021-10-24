أنباء عن إقالة أولي غونار سولشاير من نادي ‎مانشستر يونايتد ‎

2021/10/24 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

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اقال نادي مانشستر يونايتد، اليوم الاحد، رسميا مدربه غونار سولشيار.

وذكر موقع Sky Sport”" ان "نادي مانشستر يونايتد اقال، اليوم، رسميا مدربه غونار سولشيار.

ووجه قائد مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، اللوم لمدرب الفريق أولي جونار سولسكاير، على الأداء المروع الذي قدمه في الخسارة المهنية أمام ليفربول 0-5 مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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