القوى المعترضة على نتائج الانتخابات تصدر بيان اجتماعها بمنزل المالكي

2021/10/24 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات، اليوم الاحد، بياناً يتضمن عدة مطالب.

وقال بيان للقوى، تلقته (بغداد اليوم)، ان "القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات اجتمعت في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون وناقشت الاحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير فيما اعلن من نتائج وما ادى اليه من توترات سياسية واجتماعية".

واشار الى "اتفاق القوى المجتمعة على تاكيد رفضها لما اعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية ومطالبتها بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها واجراء العد والفرز اليدوي الشامل ولجميع المحطات وبشفافية كاملة وتصحيح الاخطاء التي رافقت عملية احتساب الاصوات واعلانها".

ودعا "رئيس الجمهورية الى التدخل باعتباره حاميا للدستور لمنع اتجاه الاحداث نحو ماهو اخطر".

وشكروا حسب البيان "القوات الامنية لحمايتها للمتظاهرين وللمتظاهرين السلميين المطالبين بالعدالة واستعادة الحقوق على التزامهم وانضباطهم العاليين ونعرب عن دعمنا للمطالب المشروعة واستمرار جميع الفعاليات المتاحة دستوريا لتحقيق ذللك".

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