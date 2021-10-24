اعتماد مصطلح ( عام الاصلاح) شعارا رسميا في مخاطبات مكتب الشهيد الصدر وتوابعه

2021/10/24 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اوعز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، باعتماد (عام الاصلاح )، شعارا رسمياً في جميع مخاطبات مكتب المرجع الشهيد محمد الصدر وتوابعه.واشار المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري الى :" ان الصدر اوعز باعتماد هذا الشعار لمدة عام كامل" ./انتهى

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