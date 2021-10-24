القوى الوطنية المعترضة تؤكد رفضها نتائج الانتخابات وتدعو رئيس الجمهورية للتدخل لمنع اتجاه الاحداث لما هو اخطر

2021/10/24 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات رفضها لما اعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية "الانتقائية "في التعامل مع الطعون القانونية.واوضحت في بيان صحفي ، انها اجتمعت مساء اليوم في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وناقشت الاحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير في ما اعلن من نتائج وما ادى اليه من توترات سياسية واجتماعية .واضافت انها اتفقت على تاكيد رفضها لما اعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية ومطالبتها بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها واجراء العد والفرز اليدوي الشامل لجميع المحطات وبشفافية كاملة ، وتصحيح الاخطاء التي رافقت عملية احتساب الاصوات واعلانها ، داعية رئيس الجمهورية الى التدخل ، باعتباره حاميا للدستور ، لمنع اتجاه الاحداث نحو ما هو اخطر ./ انتهى9

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