سلطة الطيران المدني تستكمل الدورة التخصصية لإعداد المشرفين في أمن الطيران

2021/10/24 | 23:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت سلطة الطيران المدني، الأحد، استكمال الدورة التخصصية لإعداد المشرفين في أمن الطيران.

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وبحسب بيان للسلطة، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2021)، فقد "تم استكمال الدورة التخصيصية لإعداد المشرفين من المستوى الثاني لأمن الطيران المدني وفقاً لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران الدولي (ICAO) وتاتي بالتعاون مع شركة G4s الأمنية العاملة في مطار بغداد الدولي".

وأكدت السلطة أن "الهدف من تلك الدورة هي تنمية القدرات الأمنية والخبرات والاستفادة لتوظيفها في الجوانب العملية لأمن الطيران المدني في مطارات البلاد".

وذكرت أنه "في ختام الدورة التي أستمرت ثلاثة ايام وبمشاركة أحدى عشر من موظفي السلطة تم منح شهادة الدورة لهم بغية الاستفادة منها في تمكين قدراتهم الوظيفية".

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