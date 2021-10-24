2021/10/24 | 23:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ليس هناك شك في أننا جميعا معجزة متحركة، جسدنا هو عجب حقيقي، ومع ذلك، يحتوي هذا الجهاز أيضا على بعض الأجزاء غير الضرورية، بحسب العلماء.لكن لماذا هذه الأعضاء موجودة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 أعضاء في أجسامنا لسنا بحاجة إليها المركز الخبري الوطني.

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