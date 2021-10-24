مارتون: ميركل 16 عامًا في أزمات مستمرة منذ انهيار الاقتصاد العالمي لعهد ترامب

2021/10/24 | 23:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخبرت كاتي مارتون، كاتبة سيرة ميركل، فريد زكريا المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، عما تعتقد أنه سيبقى في الذاكرة منذ ما يقرب من 16 عامًا لها في السلطة.

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