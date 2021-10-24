القوى المعترضة تعلن نتائج اجتماعها بشأن الانتخابات

2021/10/24 | 23:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت القوى المعترضة على نتائج الانتخابات، الأحد، باعتماد العد والفرز في جميع محطات التصويت، فيما دعت رئيس الجمهورية الى التدخل لمنع اتجاه الاحداث نحو ما هو اخطر.

وقالت القوى في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (24 تشرين الاول 2021)، انه "اجتمعت القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات مساء اليوم في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون.



وناقش المجتمعون الاحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير فيما اعلن من نتائج وما ادى اليه من توترات سياسية واجتماعية".

وبحسب البيان، "اتفقت القوى المجتمعة على تاكيد رفضها لما اعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية ومطالبتها بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها واجراء العد والفرز اليدوي الشامل ولجميع المحطات وبشفافية كاملة وتصحيح الاخطاء التي رافقت عملية احتساب الاصوات واعلانها".

ودعوا المجتمعون، "رئيس الجمهورية الى التدخل باعتباره حاميا للدستور لمنع اتجاه الاحداث نحو ماهو اخطر".

كما تقدم المجتمعون، "بشكرهم وتقديرهم للقوات الامنية لحمايتها للمتظاهرين وللمتظاهرين السلميين المطالبين بالعدالة واستعادة الحقوق على التزامهم وانضباطهم العاليين"، معربين عن "دعمهم للمطالب المشروعة واستمرار جميع الفعاليات المتاحة دستوريا لتحقيق ذلك".

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