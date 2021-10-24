مؤسس “تويتر” يحذر من أزمة “ستغير كل شيء”

2021/10/24 | 23:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات شارك مؤسس موقع “تويتر” جاك دورسي في الجدل الدائر حول مشكلة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة والعالم أجمع، مؤكداً أن هذه الأزمة “ستغير كل شيء”.وكتب دورسي في تغريدة “التضخم المفرط سيغير كل شيء.إنه يحدث الآن”.وتأتي التغريدة تزامنا مع ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك لأعلى مستوى له في 30 …

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