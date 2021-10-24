وزير التجارة: تم توزيع قرابة التريليون دينار من مستحقات الفلاحين

2021/10/24 | 23:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، ان الوزارة وزعت قرابة التريليون دينار من مستحقات الفلاحين والمزارعين الذين سوقوا محصول الحنطة للموسم الزراعي 2021.وقال الجبوري في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة التجارة استلمت 993 مليار دينار يمثل عدة وجبات مخصصة من وزارة المالية كمستحقات للفلاحين والمزارعين …

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