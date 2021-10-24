معين عبد الملك رئيس وزراء اليمن لـ (الزمان): إيران تلعب دوراً في معركة مأرب وأمريكا خففت الضغط على الحوثيين

2021/10/24 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ الرياض‭ – ‬صنعاء‭ – ‬الزمان‭ ‬ غادر‭ ‬دكتور‭ ‬معين‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اليمني‭ ‬القاهرة‭ ‬بعد‭ ‬مباحثاته‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬والتي‭ ‬تناولت‭ ‬الأوضاع‭ ‬الساخنة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬اليمنية‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وقبيل‭ ‬مغادرته‭ ‬القاهرة‭ ‬أكد‭ ‬د‭.‬معين‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ […]

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