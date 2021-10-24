مَن يوقف الابتزاز؟

2021/10/24 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ازدادت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬عمليات‭ ‬الابتزاز‭ ‬الالكتروني‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬جعلنا‭ ‬نسمع‭ ‬اخباراً‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭ ‬عن‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أشخاص‭ ‬يقومون‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الابتزاز‭ ‬لأغراض‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬مبالغ‭ ‬مقابل‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬مخلة‭ ‬بحوزتهم،‭ ‬أو‭ ‬لأغراض‭ ‬جنسية‭ ‬في‭ ‬اجبار‭ ‬فتيات‭ ‬صغيرات‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬منعا‭ ‬لفضيحة‭ ‬أكبر‭ ‬بحسب‭ ‬ظنّهن‭.‬ […]

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