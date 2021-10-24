2021/10/24 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬طهران‭ – ‬الزمان دعا‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الأحد‭ ‬الى‭ ‬العودة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الخطأ‭ ‬الكبير‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ارتكبته‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬لايران،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬متلفزة‭.‬ فيما‭ ‬هدد‭ ‬علي‭ ‬شامخاني‭ ‬إسرائيل‭ ‬برد‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نفذت‭ ‬ضربة‭ ‬ضد‭ ‬المشروع‭ ‬النووي‭ ‬بعدلان‭ ‬موازنة‭ ‬مالية‭ ‬خاصة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي يدعو العرب للعودة عن التطبيع وشمخاني يعلق على ميزانية اسرائيل ضد النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي يدعو العرب للعودة عن التطبيع وشمخاني يعلق على ميزانية اسرائيل ضد النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).