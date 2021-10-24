عبد الاله: اجراء العد والفرز اليدوي بحاجة لقرار قضائي

2021/10/24 | 23:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عميد كلية العلوم السياسية، خالد عبد الاله، اليوم الاحد، ان اجراء العد والفرز اليدوي بحاجة لقرار قضائي، موضحا ان جميع اجراءات المفوضية كانت واضحة للقوى السياسية.وقال عبد الاله لبرنامج “حصاد الايام” انه “يجب الحفاظ على سلمية التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات”، مشيرا ان “المفوضية هي من اربكت المشهد باعلان النتائج خلال 24 ساعة، […]

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