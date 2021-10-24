الصحة العالمية تحدد شرطا للقضاء على فيروس كورونا

2021/10/24 | 23:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعحددت منظمة الصحة العالمية، شرطا للقضاء على فيروس كورونا من العالم نهائيا.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي ببرلين: “سينتهي الوباء عندما يختار العالم القضاء عليه، الأمر في متناول أيدينا، ولدينا كل الأدوات التي نحتاج إليها”.وأعرب عن أسفه لأن “العالم لم يستخدم هذه الأدوات بحكمة حتى الآن”، مؤكدا أن “الوباء لم ينته بعد” في ظل تسجيل “نحو 50 ألف وفاة أسبوعيا” حول العالم.جاءت التصريحات في افتتاح “قمة الصحة العالمية”، وهو حدث سنوي يجمع بين مهنيين وسياسيين في برلين.حددت منظمة الصحة العالمية هدفا لتحصين 40 بالمئة من سكان كل بلد بحلول نهاية العام و70 بالمئة بحلول منتصف عام 2022.ويبدي تيدروس أسفه باستمرار لتكديس الدول الغنية اللقاحات المضادة لكوفيد.وتابع من برلين “الهدف قابل للتحقيق ولكن فقط إذا قامت الدول والشركات التي تتحكم في التزويد بترجمة تصريحاتها إلى أفعال”.وأردف “على البلدان التي وصلت بالفعل إلى هدف 40 بالمئة، وبينها جميع دول مجموعة العشرين، أن تفسح المجال لتسليم اللقاحات” إلى آلية كوفاكس الدولية والصندوق الإفريقي لاقتناء اللقاحات الذي أنشأه الاتحاد الإفريقي.

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