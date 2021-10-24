2021/10/24 | 23:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vrCo3-4ihyA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. اعياد الطوفان: تهديد المنطقة الخضراء يعتبر تهديد للأمن القومي العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. اعياد الطوفان: تهديد المنطقة الخضراء يعتبر تهديد للأمن القومي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).