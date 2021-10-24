صلاح التاريخي يقود ليفربول إلى أكبر فوز في معقل يونايتد

2021/10/24 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ليلة تاريخية للدولي المصري، محمد صلاح، حطم فيها العديد من الأرقام القياسية بفضل ثلاثيته "هاتريك"، حقق ليفربول أكبر فوز في معقل غريمه الأزلي مانشستر يوناتد بعدما أذله 5-صفر في "أولد ترافورد" ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد

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