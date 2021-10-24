"الإطار التنسيقي" يعلن نتائج اجتماع منزل المالكي حول أزمة الانتخابات

2021/10/24 | 23:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وذكر بيان باسم "القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات" المنضوية في "الإطار التنسيقي"، 24 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ هذه القوى "اجتمعا مساء اليوم في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، وناقشت الأحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير فيما أعلن من نتائج، وما أدى اليه من توترات سياسية واجتماعية".

وأضاف البيان، أنّ "القوى المجتمعة اتفقت على تأكيد رفضها لما أعلن من نتائج، ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية، ومطالبتها بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل ولجميع المحطات وبشفافية كاملة وتصحيح الأخطاء التي رافقت عملية احتساب الأصوات وإعلانها".

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ودعا بيان "الإطار التنسيقي"، رئيس الجمهورية إلى "التدخل باعتباره حاميًا للدستور، لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر".

وختم البيان بالقول، "يتقدم الحاضرون بشكرهم وتقديرهم للقوات الأمنية لحمايتها للمتظاهرين السلميين المطالبين بالعدالة واستعادة الحقوق على التزامهم وانضباطهم العاليين، ونعرب عن دعمنا للمطالب المشروعة واستمرار جميع الفعاليات المتاحة دستوريًا لتحقيق ذلك".

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