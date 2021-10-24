السيد الصدر يقرر اعتماد شعاراً جديداً لمدة عام كامل (وثيقة)

2021/10/24 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن المكتب الخاص للسيد مقتدى الصدر في النجف الاشرف، اليوم الاحد، اعتماد شعار (عام الاصلاح) في المخاطبات الرسمية لكل مكاتبه المنتشرة في البلاد، ولمدة عام كامل.ادناه نص الوثيقة:

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