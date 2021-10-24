تسيير دوريات ليلية في مياه شط العرب

2021/10/24 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / سيرت قيادة عمليات البصرة اليوم الاحد دوريات ليلية على ضفاف شط العرب .وذكرت القيادة في بيان مقتضب :" بدأ اليوم تسيير دوريات ليلية في شط العرب لتفتيش الزواق والسفن المتروكة والقيام بالمراقبة الامنية ليلا ومطاردة المطلوبين للقضاء "./ انتهى

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