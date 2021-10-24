ادارة كركوك تكلف شخصيتين تركمانيتين مستشارين للمحافظ

2021/10/24 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/قررت ادارة كركوك ،تكليف المهندس اردم حسيب محمد علي،وسراج الدين شوكت ، وهما من المكون التركماني ، مستشارين لمحافظ كركوك للادارة والطاقة ./ انتهى

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