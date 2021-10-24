مديرية ماء البصرة تعلن ايقاف ضخ الماء في هذه الفترة

2021/10/24 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت مديرية ماء البصرة، اليوم الاحد، عن موعد ايقاف ضخ الماء في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نود اعلام اهالي مركز محافظة البصرة، أنه سيتم ايقاف ضخ الماء يوم الاربعاء المصادف 27/10/2021".

وبينت أن "الايقاف سيبدأ من ساعات الصباح وإلى المساء لوجود صيانة في الانابيب الناقلة".

وأوضحت أن "المناطق التي ستتاثر هي مناطق مركز المحافظة، راجين من المواطنين اخذ الاحتياطات بملء خزاناتهم".

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