انتكاسة الحداثة العربيّة - حسن مدن

2021/10/24 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ما الذي أدى إلى انتكاس مسار الحداثة المجتمعيّة في العالم العربي كاملاً، لا في بلدان بعينها، إذا ما أخذنا من وضع المرأة من حيث دورها ومكانتها والنظرة إليها معياراً من المعايير الأساسية لقياس مدى رقي المجتمع وتقدمه وعصريته، ومفيد التذكير بمقولة كارل ماركس: "إذا أردت قياس مدى تقدّم مجتمع من المجتمعات فانظر إلى وضع المرأة فيه".بين الحين والأخير نطالع على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإع ......





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