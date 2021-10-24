مَا أغرب العيش… وما أعذبه في وطني - حمه الهمامي

2021/10/24 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمه_الهمامي في “ليلة الليالي” بالمستشفى العسكري:يتساءل البعض لماذا أُكْثِرُ من الكتابة منذ أن تدهورت حالة راضية الصحية.إنني أفعل ذلك حتى لا يقتلني ما يبقى محبوسا في داخلي…(1)ليلة الأربعاء 20 أكتوبر وأنا جالس قرب راضية بالغرفة التي نقيم بها في المستشفى العسكري بالطابق الحادي عشر، انهالت علي فجأة المكالمات الهاتفية للسؤال عن راضية وعن أحوالها وعن حقيقة ما “يروج” عنها في “الفايسبوك…” دون الإف ......





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