انفجار عبوة أسفل سيارة ضابط في الشرطة شمالي بغداد

2021/10/24 | 23:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاحد، بانفجار عبوة أسفل سيارة ضابط في الشرطة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل سيارة مدنية تابعة لضابط برتبة مقدم منسوب لشرطة بغداد وهو معاون ضابط مركز شرطة ضمن مدينة الشعلة".

وأضاف المصدر أن "الانفجار لم يسبب اصابات فقط اضرار بالعجلة".

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