قتل ودفن منذ اربعة اشهر في حديقة منزل.. الكشف عن جريمة مروعة ببغداد

2021/10/24 | 23:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في بغداد، الاحد، بالعثور على جثة شخص قتل ودفن داخل حديقة منزل بمنطقة المنصور غربي العاصمة.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (24 تشرين الاول 2021)، ان قوة أمنية توجهت إلى محل حادث قتل في منطقة المنصور، وتبين وجود شخص مقتول ومدفون داخل حديقة منزل منذ اربعة اشهر، دون ذكر اي تفاصيل اخرى.

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