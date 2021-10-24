العثور على أول اكتشاف من نوعه في العراق

2021/10/24 | 23:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت بعثة أثرية مشتركة من كورد وإيطاليين، معاصر نبيذ تعود لأكثر من 2700 عام وجداريات ضخمة تعود لعهد الملك الآشوري سرجون الثاني وابنه سنحاريب بموقعين شمالي العراق.

وأعلنت البعثة المشتركة العثور على "معاصر نبيذ صناعي" في قناة للري قرب قرية خنس بمحافظة دهوك.

وقال عالم الآثار من جامعة أوديني الإيطالية دانييلي موراندي بوناكوسي: "يبدو أنه كان معمل نبيذ صناعي.



عثرنا على 14 منشأة كانت تستخدم في عصر العنب لاستخراج عصيره وتحويله لنبيذ.



هذا أول اكتشاف من نوعه في العراق".

وحكم الملك الآشوري سرجون الثاني في القرن الثامن قبل الميلاد وأسس عاصمته دور شاروكين أي "قلعة سرجون" شمالي العراق، التي تقع الآن في سهل نينوى قرب مدينة الموصل.

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