القوى المعترضة على نتائج الانتخابات تصدر بياناً يتضمن عدة مطالب

2021/10/24 | 23:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات، اليوم الاحد، بياناً يتضمن عدة مطالب.وقال بيان للقوى، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات اجتمعت في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون وناقشت الاحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير فيما اعلن من نتائج وما ادى اليه من توترات …

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